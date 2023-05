Pronostic Brighton Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Brighton – Manchester City alléchant

En s’imposant dimanche dernier face à la lanterne rouge Southampton (3-1), Brighton s’est qualifié pour la 1re fois de son histoire pour une compétition européenne. Cette récompense vient saluer le travail fourni dans un premier temps par Graham Potter puis par Roberto de Zerbi. Arrivé en cours de saison, le technicien italien a poursuivi le travail de son prédécesseur en y apportant sa touche. Brighton fait partie des équipes les plus intéressante de PL à voir évoluer avec un jeu tourné vers l’avant. Contrairement à d’autres formations, les Seagulls ne possèdent pas un attaquant prolifique mais ont plusieurs joueurs capables des marquer à plusieurs reprises, avec les Mac Allister, Gross, March, Mitoma, Welbeck ou Ferguson. Le week-end dernier, l’attaquant irlandais s’est signalé avec un doublé face à Southampton. Dans ce sprint final, de Zerbi est privé de plusieurs éléments puisque les Lamptey, Sanchez, March ou Lallana sont tous indisponibles. Néanmoins, Brighton garde fière allure et a même déjà anticipé pour la saison prochaine. En effet, avec les probables départs de Mac Allister et Caicedo, le club du Sud de l’Angleterre a misé sur les Milner, Joao Pedro et Dahoud.

En face, Manchester City a bénéficié de la défaite samedi d’Arsenal à Nottingham (1-0) pour être sacré champion d’Angleterre avant son choc face à Chelsea le lendemain. Les Skyblues ont effectué une magnifique remontée dans ce sprint final. La semaine passée, les Citizens ont aussi éclaboussé de leur talent la demi-finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid (4-0). Qualifié pour la finale de la C1, City se présentera en tant que grand favori face à l’Inter. Dans cette dernière ligne droite de la saison, les protégés de Pep Guardiola auront aussi à disputer la finale de la FA Cup face au grand rival, Manchester United. Assuré d’être champion, City a fait tourner le week-end dernier et s’est permis de battre Chelsea (1-0) avec sur le banc les Ederson, Dias, Stones, Rodri, Silva, Grealish, De Bruyne, Gündogan, ou Haaland. Ce mercredi, Guardiola devrait s’appuyer sur certains de ses éléments et préserver les autres en prévision des 2 finales. Cette opposition entre deux équipes qui ont atteint leur objectif et qui pratiquent un très beau football devrait nous offrir un match très agréable avec des buts de chaque côté.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

