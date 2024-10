Brésil : le vice-champion du monde 1998 Zé Carlos est décédé

José Carlos de Almeida dit Zé Carlos s’est éteint ce vendredi à l’âge de 56 ans. Les médias brésiliens évoquent une crise cardiaque. Passé notamment par São Paulo et Grémio, l’ancien latéral droit était notamment connu pour avoir remplacé Cafu, suspendu, lors de la demi-finale de la Coupe du monde 1998 entre le Brésil et les Pays (1-1, victoire brésilienne 4-2 aux tirs au but). Clin d’œil du destin, il s’agissait alors de sa seule et unique sélection.

O São Paulo Futebol Clube manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Zé Carlos, aos 56 anos, e decreta luto oficial. Ele foi lateral-direito do Tricolor no título paulista de 1998, ano em que também defendeu o Brasil na Copa do Mundo. Nota de pesar: https://t.co/QA0zJCutPx pic.twitter.com/iMtx5jeGNU — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 25, 2024

Passé par plusieurs clubs modestes à échelle nationale dans les années 1990 (Portuguesa, Juventude entre autres), Zé Carlos avait gagné sa place dans la liste des 23 pour le Mondial français après une saison convaincante à São Paulo. Il était retraité des terrains depuis 2005.

