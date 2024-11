L’Inter dégomme le Hellas

Hellas 0-5 Inter

Buts : Correa (17e), Thuram (22e, 25e), De Vrij (31e), Bissek (41e) pour l’Inter

L’Inter reprend (provisoirement) les commandes.

Avant la réception du RB Leipzig en Ligue des champions, les Nerazzurri se sont baladés sur la pelouse du Hellas (5-0) en inscrivant cinq pions lors de la première période !

Sans Hakan Çalhanoğlu et Lautaro Martinez, l’Inter a fait fi des absents et a pu se reposer sur un revenant pour l’ouverture du score : Joaquín Correa. L’ancien Marseillais s’est signalé en laissant passer d’abord entre ses jambes la passe de Stefan de Vrij que Marcus Thuram lui a prolongée dans la surface pour ouvrir le score (1-0, 17e), avant de voir l’international français s’offrir un doublé (2-0, 22e) et (3-0, 25e) en l’espace de trois minutes.

La suite, ce sont les défenseurs centraux de l’équipe de Simone Inzaghi qui vont l’écrire : De Vrij a repris de volée un bon centre en retrait du suppléant Kristjan Asllani (4-0, 31e), avant que le prometteur Yann Bisseck n’y aille également de son but en renard des surfaces (5-0, 41e). Pas de révolte chez les Gialloblù, et voilà l’Inter qui repart de Vérone avec trois points précieux qui lui permettent de mettre la pression sur Naples, l’Atalanta, la Fiorentina, la Lazio et la Juve qui sont à portée de tir. Oui, la Serie A est très relevée cette année.

Un joueur français de Vérone menacé de mort