Evan Ferguson forfait contre l’équipe de France

La rançon de la gloire.

Auteur d’un triplé avec Brighton face à Newcastle, samedi dernier, Evan Ferguson ne sera pas de la partie avec l’Irlande pour disputer les deux rencontres comptant pour les qualifications à l’Euro 2024, face à la France et aux Pays-Bas. Touché après son premier hat trick en Premier League, le jeune attaquant de 18 ans représentait la principale menace offensive de son équipe, qui en sera donc amputée, et ce, alors qu’elle n’a remporté qu’un match sur trois jusqu’à présent.

𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 | Ferguson ruled out of @EURO2024 qualifiers

The @OfficialBHAFC striker has been ruled out following an injury sustained in the win over Newcastle United

After an assessment from the Irish medical team, he has been ruled out of both matches pic.twitter.com/c7e5EJDgi5

— Ireland Football ⚽️🇮🇪 (@IrelandFootball) September 5, 2023