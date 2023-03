Evan Ferguson, Sir en devenir ?

La semaine dernière, pas une journée ne s’est déroulée sans que son visage ne soit présent dans les principaux journaux irlandais. Evan Ferguson, 18 ans et qui a fait ses débuts en Premier League cet hiver sous les couleurs de Brighton, porte à lui seul l’espoir de toute une nation. D’espoir, il n’était pourtant plus vraiment question sur l’île de James Joyce lorsque l’on causait football ces derniers temps. Absents de toutes compétions internationales depuis 2016 et battus ces dernières saisons par des équipes inférieures à la leur au classement FIFA (l’Arménie en juin 2022, le Luxembourg en mars 2021…), les Irlandais n’attendaient en effet plus grand-chose. Une réalité qui les a de nouveau rattrapés face à la Lettonie, après avoir été dominés une grande partie de la rencontre, et malgré une victoire difficile.

Mais plutôt que de s’apitoyer sur leur sort, les médias irlandais ont préféré insister sur ce qu’ils considèrent comme le fait marquant de la rencontre : pour sa première titularisation avec le maillot vert, Evan Ferguson a marqué à 18 ans et 154 jours en devenant le plus jeune joueur irlandais à marquer en match international depuis un certain Robbie Keane en 1998 (18 ans, 98 jours). Un nouveau record de précocité, pour celui qui était déjà devenu le plus jeune joueur irlandais à marquer en Premier League (face à Arsenal, le 31 décembre 2022) et qui a depuis enchaîné les bonnes performances avec les Seagulls en championnat ou en FA Cup. Des exploits remarqués qui auraient attiré l’attention des plus grosses écuries de Premier League, selon plusieurs médias anglais.

Batailles avec Barcelone ou Chelsea, duels avec Gavi

« Ça ne va pas beaucoup le perturber, Evan a des recruteurs autour de lui depuis qu’il a 10 ans », se marre Karl Lambe, qui a entraîné Evan Ferguson de 6 à 14 ans lorsque ce dernier évoluait sous les couleurs des ST Kevins Boys (club amateur de la banlieue nord de Dublin). Evan Ferguson, le fils de Bary Ferguson (ancien joueur professionnel de Coventry, et international espoir irlandais), y débarque à l’âge de 6 ans et impressionne rapidement les nombreux éducateurs du club. « Il a toujours été plus grand que les autres, mais il n’utilisait pas trop sa taille pour faire la différence, contrairement à ce que l’on peut voir d’habitude. Ce sont davantage ses qualités techniques et sa capacité à comprendre le foot qui nous ont sauté aux yeux », poursuit son premier technicien.

Dans les championnats locaux, Evan marche sur l’eau en inscrivant but sur but match après match. Mais c’est au niveau international que le gamin de Kildare, ville de la banlieue de Dublin, marque les esprits. Car lors de plusieurs étés, lui et ses copains de St Kevins partent disputer des tournois à l’étranger face aux cadors européens. « On a joué contre Chelsea, Marseille et le Betis ou encore le Barca. C’est contre le FC Barcelone qu’on a compris qu’Evan ne resterait pas longtemps en Irlande, il est de la même génération que Gavi et ils se sont rencontrés plusieurs fois lors de ces tournois. Leur talent sautait aux yeux : quand l’un des deux marquait en premier, l’autre lui répondait avec un but quelques minutes plus tard. C’était dingue à voir et je n’avais qu’une envie, qu’il traverse rapidement la Manche pour continuer à progresser. Parce qu’en Irlande, on n’a pas les infrastructures pour développer un tel talent. »

« Il n’a pas pris la grosse tête, au contraire »

Pourtant, la traversée de la Manche attendra un peu. À l’âge de 14 ans, Evan Ferguson rejoint ainsi les Bohemians (l’un des clubs de la capitale évoluant en première division irlandaise). Il y fait ses débuts quelques mois plus tard, lors d’un match amical d’avant-saison face à Chelsea. Âgé de 14 ans seulement, il bat alors son premier record de précocité en devenant le plus jeune joueur irlandais à enfiler le maillot des Bohemians en équipe première. Depuis, la vidéo de cette rencontre tourne en boucle sur les réseaux sociaux irlandais : entré à une demi-heure de la fin alors que son club est mené 1-0, le gamin enrhume plusieurs fois la défense des Blues et se retrouve impliqué sur l’égalisation de son équipe. « C’est un match qui a compté dans sa carrière, car à partir de là, il est complètement sorti de l’anonymat. Mais il est resté le même, il a continué à beaucoup bosser, et son père veille au grain. Il n’a donc pas pris la grosse tête, au contraire », détaille Trevor Croly, son coach lors de ses deux saisons chez les Bohemians.

Finalement, la nouvelle coqueluche de l’Aviva Stadium rejoint l’académie de Brighton au mois de janvier 2021. S’il a fait ses débuts officiels en Premier League l’an dernier, c’est cette saison et sous les ordres de Roberto De Zerbi qu’il a littéralement explosé : « On a tendance à voir Evan comme un pur numéro 9, mais il est beaucoup plus que ça. Il est très fort dos au but, il a toutes les qualités techniques pour jouer 10. De Zerbi a remarqué cela chez lui, et on le voit avec Brighton : il participe au jeu de son équipe, il décroche énormément et il est en train d’évoluer tactiquement », explique Karl Lambe. Reste à savoir si cette évolution tactique portera ses fruits face à l’équipe de France, ce lundi. Son premier vrai test en défendant les couleurs de son pays, et en attendant bien d’autres.

Bleus : pour un autre bol d'Eire