Pronostic France Irlande : Analyse, cotes et prono du match de qualif’ des Bleus

Des Bleus très sérieux sur ces éliminatoires

Battue en finale de la dernière Coupe du Monde, la France a su se reprendre pour réaliser une entame parfaite des éliminatoires pour l’Euro 2024. En effet, lors du 1er rassemblement, les Tricolores ont largement pris le dessus sur les Pays Bas (4-0), avant de souffrir en Irlande. La victoire avait été arrachée à Dublin (0-1) sur un but de Benjamin Pavard mais aussi suite à une superbe parade de Mike Maignan en toute fin de rencontre. En juin, face à la modeste sélection de Gibraltar, la bande à Didier Deschamps a fait le job (0-3) sans être particulièrement brillante. Finalement, pour son dernier match, les Français s’en sont remis à Kylian Mbappé, buteur sur penalty face à la Grèce (1-0). Ce jeudi, l’équipe de France pourrait faire un pas décisif vers la qualification en s’imposant face à l’Irlande, avant deux déplacements plus compliqués à gérer face à la Grèce et les Pays-Bas.

La dernière chance de l’Irlande

Présente en France en 2016, l’Irlande a en revanche manqué le rendez-vous de l’Euro 2020 et n’a plus disputé de Mondial depuis 2002. Cette perte de vitesse s’explique par un effectif en manque de talents. Lors de ces éliminatoires pour l’Euro 2024, la sélection irlandaise a montré des choses intéressantes notamment face à la France (1-0). En effet, lors de cette rencontre, les Irlandais ont affiché un très bon état d’esprit et ont parfaitement contenu les champions du monde 2018. Sans un arrêt incroyable de Mike Maignan sur une tête de Collins, l’Irlande aurait mérité de prendre un point. Ensuite, les Irlandais se sont inclinés face à un autre adversaire direct, la Grèce (2-1) dans une rencontre où ils ont fait jeu égal avec les Grecs. Finalement, l’Irlande a profité de la réception de la modeste sélection de Gibraltar (3-0) pour décrocher sa première victoire. Avec 3 points au compteur, la sélection irlandaise abat certainement l’une de ses dernières cartes pour accrocher la qualif’.

Des absences de chaque côté

Comme à chaque rassemblement, Deschamps fait face à quelques absences comme Nkunku absent plusieurs mois ou Konaté qui ressent une gêne. De plus, les Pogba ou Kanté sont trop court ou encore sur le flanc pour réintégrer l’EDF. L’absence du joueur de Liverpool devrait pousser à titulariser William Saliba, toujours aussi performant avec Arsenal, ou Lucas Hernandez. Avec le recrutement de Dembélé et Kolo Muani, le PSG s’est peut-être offert l’attaque de l’EDF. Pour cette rencontre, l’ancien de l’Eintracht Francfort est incertain, ce qui devrait permettre à l’inusable Olivier Giroud de connaître une nouvelle titularisation. En feu en club, le duo Mbappé – Dembélé devrait animer les ailes. Giroud connaît lui aussi un début de saison faste. En face, Stephen Kenny fait également face à quelques absences puisque le latéral Matt Doherty, expulsé en Grèce, manquera son dernier match face à la France. De plus, l’habituel capitaine Seamus Coleman et le percutant Obafemi, sont également absents. En revanche, le technicien irlandais devrait s’appuyer sur les Nathan Collins, John Egan, Josh Cullen mais pas sur la pépite Evan Ferguson. Agé de 18 ans, l’attaquant irlandais s’était distingué avec son club de Brighton en signant un triplé le week-end dernier, mais il est blessé.

Les compositions probables pour ce France – Irlande:

France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba (ou Lucas Hernandez), Théo Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Rabiot – Mbappé, Giroud, Dembélé.

Irlande : Kelleher – Browne, Egan, Collins, O’Shea, McClean – Cullen, Molumby, Knight – Idah, Ogbene.

La France sûre de sa force avant l’Irlande

Didier Deschamps peut se satisfaire du début des éliminatoires où son équipe affiche un bilan de 12 points (sur 12 possibles), 9 buts inscrits et 0 encaissé. Ces dernières années, l’Equipe de France connaît par moment des passages plus délicats mais fait souvent le job. Bien placée pour obtenir son ticket pour l’Euro 2024, la sélection tricolore ferait un grand pas vers l’Allemagne en s’imposant ce jeudi. Depuis le début des qualifications, les Bleus sont sérieux et appliqués. Ce jeudi au Parc des Princes, la France s’attend à une opposition difficile face à une sélection irlandaise bien en place. Dans leur antre, les Mbappé ou Dembélé devraient surfer sur leurs excellents débuts de saison pour forcer le verrou irlandais, dans un match sans doute de nouveau assez fermé.

Evan Ferguson forfait contre l'équipe de France