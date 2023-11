Pas de goal-line technology lors de France-Grèce au Stade de France ?

Oups, la boulette.

Ulcérés par l’absence de goal-line technology lors du match face à la Grèce à Athènes, les joueurs de l’équipe de France ainsi que leur sélectionneur Didier Deschamps vont peut-être devoir revenir sur leur propos. En effet, l’Equipe révèle ce jeudi que, lors du match aller, disputé le 19 juin dernier au Stade de France, la goal-line n’était pas active non plus ! Une absence qui n’avait pas empêché les Bleus de s’imposer sur la plus petite des marges grâce à un pénalty de Kylian Mbappé (1-0) mais qui met à mal l’argumentaire de DD et des Français.

Contactée par le quotidien, la FFF a confirmé qu’un petit scandale, du même acabit, aurait pu arriver à Saint-Denis il y a cinq mois, car la fédération n’avait pas pu respecter les 30 jours de délais réclamés par l’UEFA pour valider, en amont, la technologie dans le stade. « Elle était en place, mais elle n’était pas certifiée par l’UEFA, donc l’arbitre n’aurait pas pu s’en servir. On n’a pas eu le temps de faire cette certification. […] Dans les faits, l’arbitre aurait eu sa montre qui aurait vibré, mais il n’aurait pas pu valider le but en raison de l’absence de cette certification. Il lui aurait fallu aller voir les images du VAR pour vérifier. »

Pas sûr que les Bleus avaient prévu ce retour de bâton.

