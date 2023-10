On connaît les dates des matchs des sélections israéliennes reportés par l’UEFA

Certaines des rencontres des équipes nationales d’Israël ont été reprogrammées par l’UEFA. À la suite de l’offensive du Hamas sur Israël il y a maintenant plus de deux semaines, et le violent conflit qui a éclaté, l’instance du foot européen avait annoncé la suspension de tous les matchs joués en Israël jusqu’à nouvel ordre. La rencontre de qualification à l’Euro 2024 contre le Kosovo se jouera finalement le 12 novembre – soit en dehors de la fenêtre de la trêve internationale – dans un lieu qui reste à déterminer.

Three Israel national team matches have been rescheduled due to the security situation in the region.

One #EURO2024 qualifier and two #UWNL matches are affected, and will take place outside of the November international windows.

Full details: ⬇️

— UEFA (@UEFA) October 24, 2023