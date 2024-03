Barrages de l’Euro 2024 : mode d’emploi

Finalement, ce n’est pas sorcier.

Alors que 21 équipes sont déjà qualifiées pour l’Euro 2024, les trois derniers tickets de la compétition, qui aura lieu en Allemagne du 14 juin au 14 juillet, seront attribués à la suite des barrages qui débutent ce jeudi. Douze équipes, déterminées en fonction des résultats de la Ligue des nations 2022-2023, sont réparties en trois « voies », qui offrent chacune un billet pour l’Euro.

À la suite des demi-finales de ces barrages, qui se jouent sur un match sec, six finalistes s’affronteront le 26 mars prochain pour décrocher le graal. L’équipe de France connaîtra donc son troisième adversaire du groupe D à l’issue de cette ultime phase qualificative : ce sera soit la Pologne, le Pays de Galles, la Finlande ou l’Estonie.

⚽️ Matches et calendrier complet des barrages dans les Voies A, B et C. 𝐐𝐮𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐨𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐬 3️⃣ 𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢é𝐬… 🤔 pic.twitter.com/CTXRfOoH3L

