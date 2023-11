Pronostic Slovénie Kazakhstan : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Slovénie fait le job face au Kazakhstan

La Slovénie est à 90 minutes de pouvoir participer à un championnat d’Europe pour la première fois depuis l’Euro 2000. En effet, les Slovènes sont actuellement en deuxième position avec 1 point d’avance sur leur adversaire du soir. Les partenaires de Jan Oblak ont déjà raté une opportunité en fin de semaine dernière en s’inclinant au Danemark (2-1) alors qu’un succès leur aurait permis d’accrocher leur place en Allemagne. Lors de son parcours, la sélection slovène ne s’est inclinée qu’en Finlande et au Danemark. En revanche, les Slovènes avaient réussi à s’imposer au Kazakhstan (1-2). Pour se qualifier pour l’Euro 2024 en Allemagne, la Slovénie a seulement besoin d’un nul et compte pour cela sur les Oblak, Sesko, Sporar, Kurtic, Verbic ou Vipotnik.

De son côté, le Kazakhstan est la sensation de ce groupe. En effet, peu d’observateurs auraient imaginé voir les Léopards des Neiges être toujours dans le coup pour la qualif’ lors de cette ultime journée des éliminatoires. En s’imposant contre Saint-Marin le week-end dernier et en profitant du faux-pas de la Slovénie, les Kazakhes sont revenus à 1 point des partenaires de Jan Oblak. Cependant, la victoire difficile face au modeste Saint-Marin vendredi (3-1) et l’absence de son meilleur joueur Zaynutdinov (Besiktas, 14 buts en 34 sélections) ne sont pas de bons signes. De plus, le Kazakhstan est dans l’obligation de s’imposer pour se qualifier ce lundi, pour ce qui serait sa 1ère participation à une phase finale de compétition internationale. Pour cette affiche, la Slovénie devrait pouvoir l’emporter et se qualifier pour l’Euro 2024.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

