Pronostic Grèce Kazakhstan : Analyse, cotes et prono du barrage de l’Euro 2024

La Grèce fait le job face au Kazakhstan

Championne d’Europe en 2004 à la surprise générale, la Grèce a depuis bien du mal à briller, que ce soit avec sa sélection, mais aussi avec ses clubs en Coupe d’Europe. Ce constat s’explique par le recul du football grec marqué par des problèmes de corruption, mais aussi d’insécurité. Tombée dans le même groupe que la France, la sélection grecque avait fini en 3e position alors qu’elle avait eu la possibilité de mettre les Pays-Bas sous pression. Grâce à leur bonne Ligue des nations précédente, les Grecs disputent ces barrages face au Kazakhstan pour tenter de retrouver l’Euro, ce qui n’a plus été le cas depuis 2012. Pour tenter de passer l’obstacle kazakh, Gus Poyet va s’appuyer sur un groupe classique dans lequel on retrouve Vlachodimos, Tsimikas, Mavropanos, Bakasetas, Mantalos, Giakoumakis, Masouras ou le prolifique buteur de l’AZ Alkmaar, Pavlidis.

En face, le Kazakhstan est une modeste sélection qui a toutefois donné quelques sueurs froides au Danemark. En effet, les Léopards des neiges ont battu la sélection danoise lors du match aller entre les deux sélections. En plus de ce succès, les Kazakhs ont pris le dessus sur l’Irlande du Nord ou la Finlande. Quatrième de cette poule avec un très beau total de 18 points, la sélection du Kazakhstan doit ce barrage à sa première place en Ligue des nations. Dans sa poule, le Kazakhstan avait pris le dessus sur l’Azerbaïdjan, la Slovaquie et le Belarus. Cette équipe est composée majoritairement par des éléments évoluant dans le championnat national, encadré par Aymbetov de l’Adana Demirspor ou de Zaynutdinov du Beşiktaş. À domicile et poussé par son incroyable public, la Grèce devrait s’imposer face au Kazakhstan.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

