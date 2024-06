L'Allemagne vient à bout de la Grèce en fin de match

Allemagne 2-1 Grèce

Buteurs : Havertz (56e) et Gross (89e) pour la Mannschaft // Masouras (34e) pour Ethniki.

Les Allemands ont failli aller se faire voir chez les Grecs.

Tenue en échec par l’Ukraine lundi (0-0), l’Allemagne a su faire plier la Grèce, qui s’est pourtant créée beaucoup de situations, ce vendredi à Mönchengladbach (2-1). Pourtant, la Mannschaft avait encaissé un but où les responsables sont nombreux, à commencer par Jonathan Tah, auteur d’une relance catastrophique. Ce qui a profité à Christos Tzolis, dont la frappe trop molle devait être facilement négociée par Manuel Neuer. Mais l’emblématique gardien a relâché le ballon, que Georgios Masouras a poussé dans le but (0-1, 34e).

🇩🇪🇬🇷 Sublime demi-volée de Pascal Gross, qui permet à l'Allemagne de s'imposer en fin de match contre la Grèce (2-1) ! Suivez les meilleurs matches de préparation à l'Euro sur L'Équipe live foot : https://t.co/icnqogyDWR #lequipeFOOT pic.twitter.com/SkhjFNg2Eh — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 7, 2024

Les hommes de Julian Nagelsmann ont su recoller au score en début de seconde période grâce à Kai Havertz. Après une bonne combinaison, Leroy Sané a trouvé le chemin de la surface, et a pu centrer en retrait vers le joueur d’Arsenal. Celui-ci a eu besoin de contrôler dos au but puis de frapper en pivot pour égaliser (1-1, 56e). En fin de match, les Allemands ont poussé pour finir leur préparation sur une meilleure note qu’un nouveau match nul. Et la lumière est finalement venue de Pascal Gross qui a profité d’un centre mal dégagé par les Grecs pour envoyé une magnifique volée à l’entrée de la surface (2-1, 89e).

L’Allemagne, pas rassurante en défense, débutera son Euro dans exactement une semaine, contre l’Écosse.

Pronostic Allemagne Grèce : Analyse, cotes et prono du match amical international