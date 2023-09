La Finlande enchaîne face au Kazakhstan

Antman avait des fourmis dans les jambes.

Seulement battue par le Danemark lors de la première journée de ses qualifications pour l’Euro 2024, la Finlande enquille un quatrième succès consécutif face au Kazakhstan ce jeudi soir. Après une première période assez fade, les Huuhkajat ont accéléré au retour des vestiaires et ont arraché les trois points grâce à une belle action collective conclue par Oliver Antman à la 78e.

Désormais créditée de douze points aux compteur, la Finlande s’installe tranquillement en tête de ce groupe H, trois longueurs devant leurs adversaires du soir et surtout avec désormais cinq points d’avance sur le Danemark et la Slovénie qui défient Saint-Marin et l’Irlande du Nord un peu plus tard dans la soirée.

En attendant, Teemu Pukki et ses potes sont bien partis pour sortir du sas.

