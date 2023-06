La Finlande remporte l'Euro !

Le foot qu’on aime.

L’UEFA et le HCR (l’Agence des Nations-Unies pour les réfugiés) ont lancé l’an dernier l’Euro Unity Cup, une compétition dans laquelle chaque pays envoie une équipe notamment composée de réfugiés – hommes et femmes – qu’il a accueillis. Après la Suisse en 2022, le tournoi s’est déroulé à Francfort (Allemagne) ce mercredi 28 juin avec 16 sélections : la France, mais aussi l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, l’Autriche, la Finlande, l’Arménie, la Lettonie, Malte, l’Irlande du Nord, la République d’Irlande, l’Ukraine et une sélection de l’Union européenne.

🇫🇮 FINLAND ARE THE CHAMPIONS!

🏆 They emerge victorious at the #UnityEuroCup after a 2-1 win over Republic of Ireland.

👏 Congratulations everybody, and thank you to @refugees for helping us organise a fantastic tournament here in Frankfurt.

❤️ All 16 teams gave it their all… pic.twitter.com/NRXEcZ8Qqx

— UEFA (@UEFA) June 28, 2023