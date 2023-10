Pronostic Slovénie Finlande : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Slovénie solide face à la Finlande

Ce groupe H des éliminatoires pour l’Euro 2024 est certainement le plus indécis de tous, puisque 4 formations se tiennent en 1 point. Considéré comme le favori de cette poule, le Danemark a connu quelques faux pas qui ont rendu le groupe homogène. Actuellement, la Slovénie est en tête avec 13 points, soit 1 de plus que son adversaire du jour, la Finlande. Étant donné que dans le même temps, le Danemark reçoit le Kazakhstan, cette journée devrait nous donner des indications sur le ou les futurs qualifiés. La sélection de Jan Oblak ne s’est inclinée qu’une seule fois sur son parcours, lors du match aller en Finlande (2-0), et a signé un nul lors de la réception du Danemark (1-1). Lors des autres matchs, les Slovènes ont fait le job en dominant San Marin à 2 reprises (4-0 jeudi) et en prenant le meilleur sur l’Irlande du Nord et le Kazakhstan. Dans cette sélection, on retrouve l’incontournable Jan Oblak, mais aussi les joueurs du Panathinaikos Verbic et Sporar, ou celui des Girondins de Bordeaux Vipotnik. De nombreux espoirs reposent sur la pépite Benjamin Sesko, passé de Salzbourg à Leipzig l’été dernier, et qui a montré quelques bribes de son talent.

En face, la Finlande avait décroché une qualification historique pour le dernier championnat d’Europe en Angleterre. Malheureusement pour eux, les Vikings n’avaient pas réussi à sortir de leur groupe, mais avaient affiché un visage intéressant. Depuis cette élimination, les Finlandais ont plus de mal et ont raté le Mondial 2022. Lors de ces éliminatoires pour le championnat d’Europe 2024, la Finlande est toujours dans le coup, mais ne peut pas se permettre un faux pas contre la Slovénie, car ses chances s’amenuiseraient fortement. Lors de cette campagne, les Finlandais ont perdu leur double confrontation face au Danemark (dont celle de jeudi 0-1 à domicile), mais ont remporté tous leurs autres matchs face à l’Irlande du Nord, San Marin, le Kazakhstan et la Slovénie. Dans cette sélection, on retrouve Pukki, Kamara, Taylor, Uronen, Hradecky ou Pohjanpalo. À domicile, la Slovénie semble en mesure de tenir au moins le nul face à une Finlande qui va tenter de prendre des risques pour s’imposer.

