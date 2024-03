Pronostic Pays de Galles Finlande : Analyse, cotes et prono du barrage de l’Euro 2024

Le Pays de Galles, l’expérience face à la Finlande

Le Pays de Galles aborde ce barrage face à la Finlande dans la peau d’un favori. En effet, les Dragons affichent l’expérience d’avoir participé aux deux derniers championnats d’Europe, mais aussi à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Cette régularité montre tous les progrès accomplis par les Gallois lors des dernières années. Lors de la phase de poules des qualifs pour l’Euro, le Pays de Galles a fini en 3e position derrière la Turquie et la Croatie. Grâce à cette position et à leur place en Ligue des nations A, les partenaires de Ramsey disputent ce match de barrage. En plus de l’ancien Niçois qui fait son retour après une longue blessure, Page a appelé Ben Davies, Harry Wilson, Ampadu, Daniel James et le joueur de Tottenham Brennan Johnson. Depuis la retraite de Gareth Bale, l’ailier des Spurs s’est imposé en PL comme l’un des joueurs les plus percutants.

En face, la Finlande avait réussi à décrocher une qualification historique pour le dernier championnat d’Europe. Malheureusement pour eux, les Finlandais n’avaient pas pu sortir de la phase de poules. Depuis, les Hiboux grands-ducs ont raté la Coupe du monde 2022 au Qatar et ont dû se contenter de la 3e place de leur poule de qualification. Lors de cette phase de groupes, les hommes de Kanerva ont été dominés par le Danemark et la Slovénie. Cependant, leur 2e place de poule en Ligue des nations B leur permet de jouer ces barrages. Pour cette demi-finale de play-off, le sélectionneur finlandais compte sur son capitaine Hrádecký, sur l’ancien Brestois Uronen, le milieu de Leeds Kamara et sur les attaquants Pukki, Pohjanpalo, Forss ou Kallman. Mais fort de son expérience et devant un public acquis à sa cause, le Pays de Galles devrait dominer la Finlande et se qualifier pour la finale de ces barrages.

