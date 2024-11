Pronostic Finlande Grèce : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

La Grèce bat la Finlande pour croire à la 1re place

La Finlande a échoué en barrages de l’Euro contre le Pays de Galles, avant de connaître des résultats mitigés en amical sur la première moitié de l’année 2024. Durant cette Ligue des nations, c’est encore plus compliqué puisque les Finlandais ont perdu leurs 5 premiers matchs, et sont déjà condamnés à la Ligue C. D’abord contre la Grèce (3-0), puis à deux reprises contre l’Angleterre (2-0 et 1-3) et l’Irlande (1-2 et 1-0), il faudra éviter une nouvelle défaite pour finir en beauté, même si cela n’aura pas d’incidence, la descente étant déjà actée. Alors que le buteur vénitien Pohjanpalo et la légende Pukki sont bien présents dans le groupe malgré leur absence de la composition titulaire jeudi. Le gardien Hrádecký et le milieu Kamara devraient être de nouveau alignés pour ce match.

A l’inverse, la Grèce était avant cette trêve encore invaincue et surtout en tête du groupe avec 4 victoires en 4 matchs contre la Finlande, deux fois contre l’Irlande et surtout à l’extérieur contre l’Angleterre. Mais le match retour contre cette dernière sélection citée s’est très mal passé avec une défaite 0-3, et les Three Lions ont récupéré la première place. Mais ce n’est pas terminé pour les Grecs, qui récupéreront le graal s’ils font mieux que les Anglais. Au pire des cas, ce sera une 2e place et donc un espoir de monter en Ligue A. Victoire obligatoire donc, et pour ce faire les joueurs clé Vlachodimos (Newcastle) et des défenseurs tels que Tsimikas (Liverpool) et Mavropanos (West Ham) seront bien présents, tout comme les milieux Bakasetas, Mantalos et Pelkas apportent leur expérience, tandis que l’attaque reste bien fournie avec Masouras, Pavlidis, Tzolis et Ioannidis. Avec un effectif sur le papier plus intéressant, mais surtout un gros enjeu quand les Finlandais n’en ont plus, les Grecs pourraient s’imposer. Pavlidis n’a pas fait grosse impression contre l’Angleterre, et son concurrent Ioannidis (3 buts dans cette Ligue des nations) aura sûrement sa chance.

