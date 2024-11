Pronostic Grèce Angleterre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

L’Angleterre prend sa revanche en Grèce

La Grèce n’a plus participé à une compétition internationale depuis le Mondial 2014 au Brésil. Dans cette Ligue des nations, la sélection grecque se trouve en Ligue B et réalise une entame intéressante. En effet, après 4 journées, la Grèce est en tête de son groupe devant l’Angleterre. Les hommes d’Ivan Jovanović ont remporté tous leurs matchs, dont l’aller à Wembley (1-2). Lors de cette rencontre, les Grecs avaient vu les Three Lions égaliser en toute fin de match par Bellingham, mais sont parvenus à faire la différence sur le gong par Pavlidis, auteur d’un doublé. Un match que les Grecs avaient gagné pour l’international Baldock, retrouvé mort chez lui quelques heures avant le match. La Grèce a aussi facilement battu l’Irlande à deux reprises sur le même score de 2-0 mais également la Finlande (3-0). Seule l’Angleterre est parvenue à inscrire un but aux Grecs lors de cette LDN. En cas de victoire ou de nul ce jeudi, la Grèce ferait un grand pas vers la promotion. Pour atteindre cet objectif, le sélectionneur s’est appuyé sur un groupe classique avec Vladichomos, Tsimikas, Retsos, Mavropanos, Bakasetas, Mantalos, Tzolis, Douvikas ou Pavlidis.

En face, l’Angleterre est une nation régulièrement présente dans les derniers tours des grandes compétitions mais elle bute dans les matchs décisifs, avec notamment deux revers lors des 2 dernières finales de l’Euro face à l’Italie et l’Espagne. À la suite de ce dernier échec, Southgate a préféré quitter son poste. Remplacé provisoirement par Carsley, l’Angleterre a connu un départ délicat dans cette seconde division de la Ligue des nations avec notamment la défaite de l’aller contre la Grèce (1-2). Au pied du mur, la sélection des Three Lions doit s’imposer pour espérer retrouver l’élite. Il y a quelques semaines de cela, la FA a décidé de confier les rênes de la sélection à Thomas Tuchel qui débutera en 2025. Comme de nombreuses nations, l’Angleterre est touchée par une vague d’indisponibilités, puisque Alexander-Arnold, Stones, Maguire, Colwill, Shaw, Rice, Foden, Palmer, Mainoo, Saka, ou Grealish sont tous sur le flanc. Malgré tout, les Three Lions devraient prendre leur revanche face à la Grèce.

