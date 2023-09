Pronostic Finlande Danemark : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de l’Euro 2024

Un Finlande – Danemark décisif

Pour la première fois de son histoire, la Finlande avait réussi à se qualifier pour un championnat d’Europe en 2020 (défaite au 1er tour malgré une victoire face au…Danemark lors du match qui avait vu Eriksen être victime d’un arrêt cardiaque). Par la suite, les Finlandais ont raté le Mondial 2022. Lors de l’entame des éliminatoires pour l’Euro 2024, la Finlande s’est inclinéeau Danemark en encaissant 2 buts dans les dernières minutes (3-1) mais a ensuite bien redressé la barre avec des succès sur l’Irlande du Nord (0-1), la Slovénie (2-0) et San Marin (6-0). Dans un groupe homogène, surtout depuis la défaite du Danemark au Kazakhstan, plusieurs sélections sont dans le coup pour la qualif’. En s’imposant sur le terrain des Kazakhes (0-1) grâce à Antman en fin de semaine dernière, les Finlandais ont pris les commandes de la poule. Pour ce rassemblement, Markku Kanerva s’est appuyé sur un groupe classique avec les Pukki, Pohjanpalo, Kamara, Schüller ou Uronen.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

Le Danemark a été l’une des nations les plus régulières de ces dernières années. Brillants lors du dernier Euro, les Danois s’étaient hissés en demi-finale où ils s’étaient seulement inclinés contre le pays hôte, l’Angleterre. Par la suite, les Vikings s’étaient montrés très décevants lors du Mondial en ne parvenant pas à sortir d’un groupe, pourtant à sa portée avec la France, l’Australie et la Tunisie. Ce passage compliqué s’est poursuivi lors du début des éliminatoires avec notamment une défaite surprise au Kazakhstan (2-3) mais également un match nul contre la Slovénie (1-1),; après donc son succès arraché face à la Finlande. Grâce à sa victoire logique de jeudi face à San Marin (4-0), le Danemark s’est replacé en seconde position de son groupe mais reste sous la menace de la Slovénie et du Kazakhstan. Dans ce début compliqué, un homme à tirer son épingle du jeu, Rasmus Hojlund. Le jeune buteur des Red Devils a déjà frappé à 6 reprises lors de ces éliminatoires, même s’il n’a pas scoré jeudi. Obligé de s’imposer et déjà vaiqneuur à l’aller, le Danemark devrait trouver la faille face à la Finlande, mais une nouvelle fois avec difficultés.

► Le pari « Victoire Danemark » est coté à 1,73 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici. – Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 173€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Les 2 équipes marquent » est coté à 1,92 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 192€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Finlande – Danemark avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Finlande Danemark encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Danemark Finlande : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l'Euro 2024