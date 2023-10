Pronostic Danemark Kazakhstan : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

Le Danemark prend sa revanche face au Kazakhstan

Dans un groupe extrêmement serré, le Danemark (12 points) reçoit le Kazakhstan (12 points) dans le même temps que la rencontre entre la Slovénie (13 points) et la Finlande (12 points). A priori favoris, les demi-finalistes lors du dernier Euro se sont mis dans une situation compliquée en perdant à l’aller au Kazakhstan (2-3). Mais les Danois ont ensuite écrasé Saint-Marin à domicile (4-0) avant d’enchaîner en Finlande sur le plus petit des scores (0-1) et restent donc invaincus depuis quatre journées dont trois victoires. Plusieurs changements par rapport au précédent rassemblement, à commencer par l’absence d’habitués comme Braithwaite (10 buts en 69 sélections), Delaney (Anderlecht, 7 buts en 73 sélections) ou encore Larsen (Trabzonspor, 54 sélections). Blessés, Damsgaard (4 réalisations en 25 capes), Kristiansen (Bologne, 2 sélections), Billing (Bournemouth, 5 sélections) et Bah (Benfica) doivent laisser leur place. Mais du beau monde assurera l’intérim : Kristensen (AS Roma, 16 sélections), Dolberg (Anderlecht, 11 buts en 40 capes), le Rémois Daramy (7 sélections), sans oublier les cruciaux Olsen (Club Bruges, 8 réalisations en 29 capes), Wind (Wolfsburg, 7 pions en 21 apps) et surtout Holjund (Manchester United, 6 buts en 8 sélections), auteur de 6 réalisations durant ces éliminatoires. Au milieu de terrain, on retrouve des joueurs importants comme Eriksen (United, 40 buts en 124 sélections), Hojbjerg (Tottenham, 7 buts en 69 sélections) et les joueurs de Brentford Jensen (25 sélections) et Norgaard (21 capes). En défense, le capitaine Kjaer (AC Milan, 128 sélections), Christensen (Barcelone) et Maehle (10 buts en 39 sélections) sont bien présents dans le groupe.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

En face, le Kazakhstan est la véritable surprise de ce groupe H, et déjoue les pronostics en se plaçant 4e à égalité avec le 2e, qui est accessoirement donc son adversaire du jour. C’est notamment grâce à leurs victoires contre les derniers de la classe de cette poule, à savoir l’Irlande du Nord et Saint-Marin, que les Kazakhs en sont là. La victoire contre le Danemark est la preuve que cette nation peut venir jouer les trouble-fêtes. Lors du dernier rassemblement, les visiteurs n’avaient pas réussi à rester invincibles à la maison en concédant une courte défaite pour la venue des Finlandais (0-1). L’équipe est en grande partie composée de joueurs qui évoluent dans le championnat domestique, mis à part 5 joueurs, dont le milieu de terrain du Besiktas Zaynutdinov (12 buts en 32 capes). Évoluant à Astana, Abat Aymbetov (8 buts en 31 sélections) a déjà planté deux buts dans ces qualifications, à l’instar de Samorodov (2 pions en 9 sélections) et de Tagybergen. Les deux joueurs les plus expérimentés du groupe sont le défenseur Malyi (65 capes) et le milieu de terrain Kuat (6 buts en 56 sélections à son actif). À noter les forfaits de Gabyshev (Astana, 10 sélections) et d’Islamkhan (3 buts en 50 capes), tous les deux blessés. S’étant bien remis en selle, le Danemark devrait prendre sa revanche dans un match a priori riche en buts.

► Le pari « Victoire Danemark & + de 2,5 buts dans le match » est coté à 1,60 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 160€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Hojlund buteur » est coté à 1,83 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 183€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Danemark – Kazakhstan avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Danemark Kazakhstan encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Le Højlund est volant