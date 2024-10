Pronostic Pérou Uruguay : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde

L’Uruguay renoue avec le succès contre le Pérou

Le Pérou avait participé au Mondial 2018 mais s’est incliné lors des barrages contre l’Australie pour la Coupe du monde 2022. Lors de la dernière Copa América, Los Incas ont été éliminés dès la phase de poules avec un nul contre le Chili et des revers face au Canada et l’Argentine. Cette contre-performance confirme les difficultés actuelles des Péruviens qui n’ont toujours pas remporté le moindre match lors de ces éliminatoires pour le prochain Mondial. En effet, en 8 rencontres, les Incas ont signé 3 nuls pour 5 revers. Lors du dernier rassemblement, Los Incas ont tenu un bon nul à domicile face à la Colombie (1-1), avant d’être dominé en Équateur (1-0). Avec 3 points au compteur, le Pérou est en dernière position du classement. Pour tenter de remonter au classement, la sélection péruvienne s’appuie sur les Tapia, Advincula et Flores.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, l’Uruguay a longtemps été dirigé par Tabárez. Depuis le départ de ce mythique sélectionneur et la fin de la génération Godín, la Celeste se cherchait un nouveau souffle. Pour cela, la fédération uruguayenne a misé sur Marcelo Bielsa. Depuis son arrivée, l’Uruguay s’est hissée en demi-finales de la Copa América, battue par la Colombie, et est en bonne voie pour se qualifier pour le prochain Mondial. Auteur d’une bonne entame dans ces éliminatoires, la bande de Bielsa a en revanche été tenue en échec par le Paraguay et le Venezuela lors du dernier rassemblement, mais l’effectif était décimé. Cette fois, l’ancien entraîneur de Marseille et Leeds pourront compter sur le buteur Darwin Nunez et du capitaine Giménez, qui ont purgé leur suspension. À noter que Luis Suárez a pris sa retraite internationale en septembre. Solide (5 buts seulement encaissés en 8 matchs), l’Uruguay devrait renouer avec la victoire lors de ce déplacement au Pérou, lanterne rouge de Copa América.

► Le pari « Victoire Uruguay » est coté à 1,90 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 190€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « victoire Uruguay sans encaisser de but » est coté à 2,50 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 250€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Pérou – Uruguay

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Pérou – Uruguay sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Pérou – Uruguay avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Pérou Uruguay encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Edinson Cavani n’est pas près de raccrocher