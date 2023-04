Pronostic Kazakhstan Danemark : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l’Euro 2024

Le Danemark en patron au Kazakhstan

Le Kazakhstan sort d’une très bonne campagne de Ligue des nations où il a dominé son groupe devant des sélections comme la Biélorussie, la Slovaquie et l’Azerbaïdjan. Cependant, les Aigles ont réalisé une campagne de matchs amicaux désastreuse en novembre dernier avec des revers face à l’Ouzbekistan et les Émirats arabes unis. Depuis son indépendance, le Kazakhstan n’a jamais participé à une grande compétition internationale. Néanmoins, les Kazakhs ont profité de la Ligue des nations pour passer de la Ligue D à la Ligue B en seulement 3 campagnes. Lors de la 1re journée des éliminatoires, le Kazakhstan s’est incliné à domicile face à la Slovénie (1-2). Les Kazakhs avaient ouvert le score, mais n’ont pas réussi à conserver leur avance. La sélection kazakhe s’appuie à plus de 90% sur des éléments évoluant dans le championnat national. Seuls Alip, Skvortsov et Zaynudtinov évoluent en Russie. Ce dernier est le meilleur élément de sa sélection et joue au CSKA Moscou.

De son côté, le Danemark veut se racheter après avoir raté sa Coupe du monde au Qatar. Demi-finalistes face à l’Angleterre du dernier Euro, les Danois avaient aussi réalisé une très bonne Ligue des nations, devancés in extremis par la Croatie. Sur leur parcours, les Vikings avaient notamment dominé la France à 2 reprises, performance qu’ils n’ont pas pu renouveler au Qatar. En milieu de semaine dernière, les Danois ont débuté par une victoire face à la Finlande (3-1) avec un triplé du joueur de l’Atalanta Bergame Höjlund. Malgré de nombreuses absences, le Danemark garde fière allure avec Hojbjerg, Maehle, Schmeichel, Kjaer ou Braithwaite. Comme face à la Finlande, le Danemark devrait s’imposer face au Kazakhstan avec au moins 2 buts d’écart.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Le Højlund est volant