Pronostic Le Havre Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg va chercher un résultat en terre havraise

Ce Le Havre – Strasbourg est une affiche importante dans l’optique du maintien. La formation normande occupe en effet, à l’orée de cette journée, l’avant-dernière position du classement avec un point de retard sur le 1er non relégable, Angers. Lors de son dernier match à domicile, le HAC s’était justement incliné contre le SCO (0-1). Le week-end dernier, Le Havre s’est incliné à Nice et avait seulement réduit le score dans le temps additionnel (2-1). En revanche, juste avant, les Havrais s’étaient imposés à Nantes (0-2). Pour enchaîner les victoires, la formation normande va devoir réveiller son attaque, la pire de la Ligue 1 avec celle de l’AS Saint-Étienne.

En face, Strasbourg avait connu une excellente entame de saison. Cette belle dynamique s’est enrayée puisque le Racing reste sur 5 journées sans la moindre victoire. Battu 4 fois de suite par Saint-Étienne, Monaco, Nice et Brest, le club alsacien a stoppé cette spirale le week-end dernier en signant un nul à domicile face à Reims (0-0). Ce point pris permet aux hommes de Rosenior de compter 1 unité de plus que le 1er relégable. Lors de cette rencontre, l’attaquant batave Emegha a effectué son retour. Absent lors des défaites de son équipe, le joueur offensif strasbourgeois devrait rapidement retrouver une place de titulaire. Le nul obtenu contre Brest et le retour d’Emegha ont redonné de la confiance à Strasbourg avant de se déplacer au Havre. Le club alsacien, sur sa lancée, devrait accrocher au moins le point du nul au stade Océane.

