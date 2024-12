Pronostic Lazio Inter : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter en patron face à la Lazio

Lundi soir, la 16e journée de Serie A se termine par une très belle affiche entre la Lazio et l’Inter Milan. Le club romain est l’une des bonnes surprises de ce début de saison. Arrivé cet été, Baroni réalise un excellent travail avec les Laziale puisque ses protégés sont, à l’orée de cette journée, en 5e position avec seulement 3 points de retard sur le leader, l’Atalanta. La semaine passée, les Biancocelesti ont réalisé deux très bonnes opérations face au Napoli, la première au stade Olympique en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coppa Italia et la seconde en Serie A. En effet, la Lazio est allée s’imposer à Naples alors leader sur un but d’Isaksen. Impressionnant en Serie A, la Lazio l’est également sur la scène européenne où elle vient de décrocher une nouvelle victoire contre l’Ajax (1-3) qui lui permet d’être en tête de cette compétition. Pour cette rencontre face à l’Inter, Baroni devrait apporter du sang frais avec l’entrée de Guendouzi, Noslin ou Tavares.

De son côté, l’Inter est évidemment dans le coup pour le titre puisqu’il est à 3 points de l’Atalanta, mais qu’il a également 1 match en retard à disputer face à la Fiorentina (match arrêté après le malaise cardiaque de Bove). Depuis son match nul contre Naples, la formation intériste s’est reprise en dominant successivement Vérone (0-5) et Parme (3-1). Bien placée en Serie A, la bande de Simone Inzaghi l’est aussi en Ligue des champions malgré son revers de milieu de semaine face à Leverkusen (1-0). Lors de cette rencontre, les Nerazzurri ont concédé leur unique but de la compétition. Malgré cette défaite, l’Inter est bien placé pour terminer dans les 8 premiers et éviter les barrages. Pour ce déplacement important à Rome, Inzaghi devrait aligner la grosse équipe avec le duo Martinez – Thuram sur le front de l’attaque et apporter des changements sur les flancs avec les probables retours de Dimarco et Dumfries, respectivement sur le banc et forfait en Allemagne. Solide, l’Inter devrait réussir à s’imposer face à de surprenants laziale.

