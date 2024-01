Pronostic Inter Lazio : Analyse, cotes et prono de la demie de Supercoupe d’Italie

L’Inter solide face à la Lazio

En cette fin de semaine, l’Inter affronte la Lazio pour décrocher sa place en finale de la Super Coupe d’Italie. La formation intériste s’est signalée la saison dernière en remportant la Coppa Italia en dominant la Fiorentina en finale. De plus, la bande à Inzaghi avait brillé sur la scène européenne en étant toute proche de remporter la Ligue des Champions. En Serie A, les Nerazzurri ne furent pas en reste en assurant une place sur le podium derrière le Napoli et la Lazio. Sur cette excellente dynamique, la formation milanaise a réalisé 6 très bons premiers mois cette saison avec une qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions où elle retrouvera l’Atlético Madrid et surtout en étant en tête de la Serie A devant la Juventus, qui reste à ce jour le seul adversaire en mesure de les inquiéter. Dans ce début rêvé, l’Inter a cependant été éliminé dès les 8es de finale de la Coupe d’Italie par Bologne. Pour débuter l’année 2024, la formation lombarde s’est imposée à domicile face au Hellas Vérone (2-1) avant de surclasser Monza (1-5). Etincelant en 2023, Lautaro Martinez est sur la même lignée en ce début d’année, avec déjà 3 buts inscrits qui porte son total à 18 en Serie A.

En face, la Lazio avait profité des batailles européennes de l’Inter et du Milan AC, mais aussi des pénalités infligées à la Juve, pour prendre la 2e place de Serie A derrière le Napoli l’an passé. Cet exercice est plus compliqué puisque la formation romaine se trouve seulement en 6e position. Toutefois, les Laziale sont sur une excellente série de résultats avec 5 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Lors de ce passage, les Biancocelesti se sont notamment imposés dans le derby face à la Roma (1-0) en quart de finale de la Coppa Italia. Au prochain tour, la bande à Sarri aura fort à faire face à la Juventus. De plus, la Lazio s’est qualifiée pour les 8es de finale de la Ligue des Champions où elle retrouvera le Bayern Munich. Pour tenter de se qualifier pour la finale de la SuperCoupe, Sarri compte sur ses hommes forts que sont Guendouzi, Zaccagni, Felipe Anderson ou Isaksen. Mais intraitable cette saison, l’Inter devrait prendre le meilleur sur la Lazio.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

