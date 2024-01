L’Inter explose la Lazio et rejoint le Napoli en finale de Supercoupe

Inter 3-0 Lazio

Buts : Thuram (17e), Çalhanoğlu (50e, SP) et Frattesi (87e) pour les Nerazzurri

Qui peut tester cette Inter ?

Auteure d’une démonstration de force, l’Inter n’a fait qu’une bouchée de la Lazio (3-0) dans cette demi-finale de Supercoupe. Une victoire qui permet aux Nerazzurri de retrouver le Napoli en finale. Rendez-vous lundi soir pour les hostilités.

Dans un stade Al-Awwal déjà plus garni que lors de l’autre demi-finale, les Milanais commencent la rencontre tambour battant et ne tardent pas à se montrer dangereux. Centre de Barella pour Thuram qui réalise une tête plongeante, mais sa tentative passe juste à côté (6e). Ce n’est que partie remise. Sur un centre de Bastoni, Dimarco dévie le cuir au second poteau d’une talonnade qui profite à Tikus, l’international français n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (1-0, 17e). Les offensives milanaises se multiplient, la Lazio souffre et peine terriblement à sortir la tête de l’eau. D’une reprise de volée sèche, Barella est proche de doubler la mise, mais sa tentative s’échoue sur la barre transversale (36e). 64% de possession, 14 frappes à 2, l’Inter délivre une prestation XXL, mais rentre au vestiaire avec seulement un pion d’avance.

Un écart qui va se creuser dès le début du second acte. Pedro est coupable d’un croche-pied sur Lautaro. Penalty logique pour les Interistes que transforme sans trembler Çalhanoğlu (2-0, 50e). Les hommes d’Inzaghi ont fait le break, mais continuent à mettre le feu à la maison romaine. Et sur une perte de balle adverse, Asllani trouve Mkhitaryan qui lance Frattesi, le milieu nerazzurro triple la mise et crucifie une bonne fois pour toutes une Lazio qui n’a jamais rivalisé (3-0, 87e). Basta così !

L’Inter est toujours en mode rouleau compresseur. Grizou & Co sont prévenus.

Inter (3-5-2) : Sommer – Bastoni (de Vrij, 67e), Acerbi, Pavard – Dimarco, Mkhitaryan, Çalhanoğlu (Asllani, 81e), Barella (Frattesi, 67e), Darmian – Martínez (Arnautović, 74e), Thuram (Sánchez, 74e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Marušić (Pellegrini, 66e), Romagnoli, Mario Gila, Lazzari (Hysaj, 83e) – Vecino, Rovella (Cataldi, 51e), Guendouzi (Alberto, 51e) – Pedro (Isaksen, 66e), Immobile, Anderson. Entraîneur : Maurizio Sarri.

