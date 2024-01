L’Inter remporte la Supercoupe d’Italie face au Napoli

SSC Napoli 0-1 Inter

But : Lautaro Martínez (90e+1) pour les Nerazzurri

Exclusion : Simeone (60e) côté Napoli

Saint Lautaro a encore fait des miracles.

En terre saoudienne, le Napoli, champion en titre, et l’Inter, vainqueur de la Coppa, se retrouvaient en finale de Supercoppa. Après 90 premières minutes indécises, ce sont les Nerazzurri qui l’ont emporté grâce à un but de Lautaro Martínez dans le temps additionnel (1-0). Pour la troisième fois consécutive, la Supercoupe d’Italie est milanaise.

Bousculés dans les premières minutes par un champion en titre entreprenant, les Intéristes laissent passer l’orage et mettent peu à peu le pied sur le ballon. La première occasion milanaise arrive au quart d’heure de jeu, Dimarco tente une reprise de volée à l’entrée de la surface, mais sa tentative passe juste à côté (15e). Si l’Inter se montre plus entreprenante, elle ne parvient pas à concrétiser sa domination.

Après une minute de silence (copieusement sifflée) en hommage à Gigi Riva juste avant le coup d’envoi du second acte, les Partenopei décident d’appuyer sur l’accélérateur, à l’image de Kvaratskhelia qui contraint Sommer à se détendre pour repousser sa tentative (51e). Mais à l’heure de jeu, le Napoli se retrouve réduit à dix à la suite d’une semelle de Simeone sur Acerbi (60e). En infériorité numérique, les hommes de Mazzarri passent en formation tortue et tentent de résister aux vagues milanaises. Les Nerazzurri poussent, mais ont toutes les peines du monde à trouver la faille. Il faut attendre le money time pour voir l’Inter trouver la faille. Et qui d’autre que Lautaro Martínez ? D’un centre millimétré, Benjamin Pavard trouve l’Argentin qui débloque les siens et ramène la Supercoppa à Milan (0-1, 90e+1). Le Napoli tente de revenir, en vain.

SSC Napoli (4-3-3) : Gollini – Di Lorenzo, Jesus, Rrahmani, Mazzocchi (Raspadori, 74e) – Cajuste (Mario Ruí, 74e), Lobotka, Politano (Lindstrøm, 70e) – Kvaratskhelia (Gaetano, 70e), Simeone, Zerbin (Østigård, 58e) . Entraîneur : Walter Mazzarri.

Inter (3-5-2) : Sommer – Acerbi, de Vrij (Carlos Augusto, 62e), Pavard – Dimarco (Arnautović, 81e), Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella (Frattesi, 62e), Darmian – Martínez (Bisseck, 90e+3), Thuram (Arnautović, 82e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

On connaît les entraîneurs finalistes des trophées The Best