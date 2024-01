Le Napoli s’impose face à la Fiorentina et file en finale de la Supercoupe

Napoli 3-0 Fiorentina

Buts : Simeone (22e) et Zerbin (84e, 86e) pour les Partenopei

Le Napoli est à un match d’un trophée, comme quoi la saison n’est pas si degueu.

Délocalisée en Arabie saoudite, la Supercoupe d’Italie livrait sa première demi-finale entre le Napoli et la Fiorentina. Et ce sont les Partenopei qui ont assuré leur ticket pour la finale. Un large succès (3-0) du champion en titre qui retrouvera donc l’Inter ou la Lazio, qui s’affronteront ce vendredi.

Dans un stade Al-Awwal de Riyadh à moitié vide, les Napolitains et les Florentins assurent tout de même le spectacle. Un début de match ouvert et animé entre deux équipes qui alternent les offensives. Les champions en titre sont les premiers à s’illustrer, Matteo Politano déclenche une frappe aux abords de la surface que repousse difficilement Pietro Terracciano (9e). Mais le portier florentin ne peut rien faire sur cette frappe croisée de Giovanni Simeone. Servi par Juan Jesus dans le dos de la défense, l’Argentin ouvre le score et inscrit son troisième pion de la saison (1-0, 22e). La Viola ne s’avoue pas vaincue, Martínez fait parler son jeu de tête mais sa tentative s’échoue sur le poteau (28e). La bande de Jordan Ikoné obtient même un penalty suite à une faute de Mario Rui sur l’international français. Ce dernier s’en charge mais manque complètement le cadre (44e).

Devant au score, le Napoli fait le dos rond et résiste aux offensives des Florentins, incapables de concrétiser. Dans les dernières minutes, les Partenopei enfoncent définitivement le clou. Corner tiré par Stanislav Lobotka qui trouve Giovanni Di Lorenzo, le latéral italien dévie le cuir au second poteau pour Alessio Zerbin qui double la mise, se prenant même le poteau en pleine tête (2-0, 84e). Heureusement, plus de peur que de mal pour Zerbin, qui s’offre même un doublé quelques secondes plus tard d’une frappe sèche (3-0, 86e).

Le Napoli prolonge son séjour en Arabie saoudite jusqu’à lundi, date de la finale. Malgré une nette domination, les Florentins rentrent en Toscane.

Napoli (3-4-3) : Gollini – Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo – Rui (Oestigaard, 72e), Lobotka, Cajuste (Gaetano, 76e), Mazzocchi (Zerbin, 81e) – Kvaratskhelia, Simeone, Politano (Lindstrøm, 72e). Entraîneur : Walter Mazzarri.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano – Biraghi (Parisi, 68e), Martínez (Barák, 88e), Milenković, Kayode – Duncan, Arthur – Ikoné (Nzola, 57e), Bonaventura (Faraoni, 88e), Brekalo (Sottil, 57e) – Beltrán. Entraîneur : Vincenzo Italiano.

Pronostic Naples Fiorentina : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Supercoupe d'Italie