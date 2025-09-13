- Serie A
- J3
- Fiorentina-Naples (1-3)
Naples plie la Fiorentina grâce à ses recrues
Fiorentina 1-3 Naples
Buts : L. Ranieri (79e) pour la Fio // De Bruyne (6e SP), Højlund (13e) & Beukema (51e) pour le Napoli
Naples, relanceur officiel de carrières.
Kevin De Bruyne (6e, sur penalty), Rasmus Højlund (13e), Sam Beukema (51e) : les trois recrues alignées par le Napoli au coup d’envoi du match à Florence ce samedi ont inscrit leur nom au tableau d’affichage, et les Partenopei se sont imposés en Toscane dans un match disputé (1-3). Le Danois – prêté par Manchester United et qui fêtait sa première avec son nouveau maillot – réussit donc des débuts idéaux, tout comme le défenseur néerlandais. Et le Napoli, avec son trois sur trois, est (au moins provisoirement) leader de Serie A.
Naples enchaîne en battant la Fiorentina
👍 | Rasmus Højlund, première ! L’attaquant danois marque pour ses débuts avec le Napoli ! 🇩🇰
JB