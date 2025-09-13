S’abonner au mag
  • Serie A
  • J3
  • Fiorentina-Naples (1-3)

Naples plie la Fiorentina grâce à ses recrues

JB
Naples plie la Fiorentina grâce à ses recrues

Fiorentina 1-3 Naples

Buts : L. Ranieri (79e) pour la Fio // De Bruyne (6e SP), Højlund (13e) & Beukema (51e) pour le Napoli

Naples, relanceur officiel de carrières.

Kevin De Bruyne (6e, sur penalty), Rasmus Højlund (13e), Sam Beukema (51e) : les trois recrues alignées par le Napoli au coup d’envoi du match à Florence ce samedi ont inscrit leur nom au tableau d’affichage, et les Partenopei se sont imposés en Toscane dans un match disputé (1-3). Le Danois – prêté par Manchester United et qui fêtait sa première avec son nouveau maillot – réussit donc des débuts idéaux, tout comme le défenseur néerlandais. Et le Napoli, avec son trois sur trois, est (au moins provisoirement) leader de Serie A.

Naples enchaîne en battant la Fiorentina

JB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

40
Revivez Marseille-Lorient (4-0)
Revivez Marseille-Lorient (4-0)

Revivez Marseille-Lorient (4-0)

Revivez Marseille-Lorient (4-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine