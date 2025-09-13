Naples plie la Fiorentina grâce à ses recrues

Fiorentina 1-3 Naples

Buts : L. Ranieri (79e) pour la Fio // De Bruyne (6e SP), Højlund (13e) & Beukema (51e) pour le Napoli

Naples, relanceur officiel de carrières.

Kevin De Bruyne (6e, sur penalty), Rasmus Højlund (13e), Sam Beukema (51e) : les trois recrues alignées par le Napoli au coup d’envoi du match à Florence ce samedi ont inscrit leur nom au tableau d’affichage, et les Partenopei se sont imposés en Toscane dans un match disputé (1-3). Le Danois – prêté par Manchester United et qui fêtait sa première avec son nouveau maillot – réussit donc des débuts idéaux, tout comme le défenseur néerlandais. Et le Napoli, avec son trois sur trois, est (au moins provisoirement) leader de Serie A.

👍 | Rasmus Højlund, première ! L’attaquant danois marque pour ses débuts avec le Napoli ! 🇩🇰 Profitez de notre offre exceptionnelle à 9,99€/mois pendant 3 mois puis 16,99€, rendez-vous ici : https://t.co/zipauAD0bj 👈 pic.twitter.com/9zuE1HOtNE — DAZN France (@DAZN_FR) September 13, 2025

Naples enchaîne en battant la Fiorentina