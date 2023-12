Une Inter cynique fait sa loi à Rome

Lazio 0-2 Inter

Buts : Lautaro Martínez (40e) et Thuram (66e) pour les Nerazzurri

Expulsion : Lazzari (87e) côté Lazio

Inter da Scudetto !

En déplacement sur la pelouse de la Lazio, l’Inter a une nouvelle fois prouvé qu’elle était la patronne de cette Serie A. Solides, les Nerazzurri ont signé une belle victoire qui conforte plus que jamais leur première place avec quatre longueurs d’avance sur leur dauphin turinois et neuf sur leur cousin rossonero (troisième). Avec ce revers, la Lazio n’avance plus et pointe à la onzième place à neuf longueurs du podium. Pourtant, face à l’incontestable leader, la Lazio s’est montrée entreprenante : du rythme, de la justesse technique et de la verticalité. Mais si les hommes de Maurizio Sarri ont multiplié les offensives, ils ont peiné à trouver la faille face à la meilleure défense du championnat. Et forcément, lorsque l’on ne concrétise pas ses temps forts face à l’Inter, on se fait sanctionner. Surtout que Marusic a décidé d’offrir un cadeau de Noël avant l’heure aux Nerazzurri, le défenseur monténégrin cherchant à jouer en retrait sur son gardien : Lautaro Martínez a anticipé et dribblé Provedel pour inscrire son 29e but en 2023, faisant de lui le meilleur buteur de l’histoire du club sur une même année au 21e siècle (0-1, 40e).

C’est au retour des vestiaires que les Biancocelesti se sont procurés leur première véritable occasion, par l’intermédiaire de Rovella : le milieu romain a subtilisé le cuir à Çalhanoglu et est parti en raid solitaire, mais a manqué de lucidité devant Sommer (48e). Sauf que, bien qu’entreprenante, la Lazio s’est montrée incapable de concrétiser ses temps forts. L’Inter, elle, a fait le dos rond et attendu le moment fatidique pour frapper : sur un ballon mal renvoyé, Barella a trouvé Thuram sur sa gauche et l’attaquant français a crucifié Provedel d’une frappe croisée (0-2, 66e). La Lazio ne s’en est jamais remise, et Lazzari s’est même fait exclure en fin de match après avoir prononcé des mots d’oiseaux à l’encontre de l’arbitre Maresca (86e).

Fun fact : première victoire de Simone Inzaghi avec l’Inter sur la pelouse de son ancienne écurie.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Marusic, Mario Gila, Casale, Lazzari – Kamada (Luis Alberto, 65e), Rovella (Cataldi, 75e), Guendouzi – Zaccagni (Pedro, 75e), Immobile, Anderson (Castellanos, 80e). Entraîneur : Maurizio Sarri.

Inter (3-5-2) : Sommer – Bastoni, Acerbi, Bisseck – Dimarco (Carlos Augusto, 70e), Mkhitaryan, Çalhanoglu (Asllani, 89e), Barella (Frattesi, 70e), Darmian – Martínez (Klaassen, 89e), Thuram (Arnautovic, 78e). Entraîneur : Simone Inzaghi.