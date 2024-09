Pronostic Inter Milan Étoile rouge Belgrade : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

L’Inter Milan de Lautaro dompte l’Étoile rouge Belgrade

Finaliste de la Ligue des champions il y a 1 an et demi de cela, l’Inter Milan rêve de vivre une nouvelle épopée européenne. L’an passé, les hommes de Simone Inzaghi ont dominé la Serie A pour rajouter un nouveau Scudetto à leur palmarès. Favori à sa propre succession, le club intériste connaît une entame laborieuse (4e du classement). Dernièrement, les Nerazzurri se sont inclinés à domicile dans le derby face à l’AC Milan (1-2) avant de se reprendre le week-end dernier sur la pelouse de l’Udinese (2-3). Lors de cette rencontre, Lautaro Martinez s’est encore signalé en inscrivant un doublé. Le retour au premier plan passe sans doute par le buteur argentin, brillant avec sa sélection lors de la dernière Copa América. Pour son premier déplacement en Ligue des champions, le club italien est allé chercher un bon nul sur la pelouse de Manchester City (0-0) dans un remake de la finale de la Ligue des champions d’il y a 2 ans.

En face, l’Étoile rouge de Belgrade fait partie des plus modestes formations de cette campagne. Champion de Serbie l’an passé, le club serbe a été contraint de disputer un tour de barrage face à Bodø/Glimt. En revanche, l’Étoile rouge a manqué son départ dans cette nouvelle version de la Ligue des champions en étant battu à domicile par le Benfica Lisbonne (1-2). Le but de Milson est intervenu trop tardivement pour ennuyer le club portugais. En championnat, les partenaires de Radonjić sont intraitables avec un excellent bilan de 8 victoires pour 1 nul qui leur permet d’assurer la première place du classement. À domicile, l’Inter Milan va chercher à bonifier le point pris à l’Etihad face à une Étoile rouge largement à sa portée et qui a souvent du mal à exister hors de son « Marakana serbe ».

