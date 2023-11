Une quinzaine de blessés en marge de Bulgarie-Hongrie

La Hongrie qualifiée pour l’Euro, et la Bulgarie pour les Mondiaux de MMA.

Alors que les autorités bulgares redoutaient la venue des supporters de la Hongrie, la rencontre entre les deux nations s’est déroulée à huis clos à Sofia (2-2), jeudi 16 novembre. En colère face à cette situation ubuesque, car privés de leur match à cause des supporters adverses, les supporters bulgares ont manifesté leur agacement en marge de la rencontre, en s’en prenant aux forces de l’ordre. Un véhicule de police a été incendié, tandis que des projectiles divers (pétards, fumigènes, bières, pierres, poteaux de circulation…) ont été lancés sur les policiers.

« Cinq membres des forces de l’ordre » et « une dizaine de supporters ont été blessés », a indiqué la police dans un communiqué publié dans la soirée, rapporte l’AFP, dont une journaliste a vu plusieurs visages ensanglantés. Alors que le match avait d’abord été délocalisé à Plvodiv, avant d’être retransféré à Sofia à la dernière minute, la rencontre était classée à hauts risques. D’autant que la Bulgarie n’en finit plus de creuser, après plus d’un an sans victoire et alors que les Bulgares n’ont plus participé à une compétition majeure depuis l’Euro 2004.

