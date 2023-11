Encore une triste image pour le foot.

Des affrontements entre supporters bulgares et forces de l’ordre ont éclaté jeudi soir en marge de la rencontre de qualification à l’Euro 2024 entre la Bulgarie et la Hongrie, et ce, malgré le huis clos. Alors que la Hongrie s’est qualifiée pour l’Euro en arrachant l’égalisation en toute fin de rencontre, la Bulgarie n’a plus gagné un match depuis plus d’un an et ne s’est pas qualifiée pour un tournoi majeur depuis l’Euro 2004. Un tournoi qui coïncide avec l’arrivée de Borislav Mihaylov à la tête de la Fédération bulgare de football (FBU) en 2005.

Mécontents du huis clos et des résultats de leur équipe, les supporters bulgares étaient venus demander la démission du président de la FBU. Ce vendredi matin, c’est en tout une soixantaine de blessés qui est comptabilisée – 24 protestataires dont 7 hospitalisés et 33 policiers – et les forces de l’ordre décomptent 33 interpellations. La rencontre présentait « un risque élevé de troubles à l’ordre public à l’intérieur et à l’extérieur du stade ».

Avoir un dirigeant juste nul et pas accusé de harcèlement sexuel, ça change.

La Hongrie qualifiée, la Serbie à un pas de l'Euro