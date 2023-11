Mieux vaut prévenir que guérir.

La rencontre des éliminatoires pour l’Euro 2024 entre la Bulgarie et la Hongrie, prévue le 16 novembre, sera jouée à huis clos. L’annonce a été faite par la Fédération bulgare de football, qui explique cette décision par le risque « d’émeutes imminentes et d’un sérieux risque de troubles à l’ordre public ». La demande émanerait de l’UEFA elle-même, qui a évalué à « haut risque » ce match. Les supporters hongrois s’étaient déjà fait remarquer en déplacement fin 2021 en Angleterre pour des insultes racistes et un début de bagarre avec les forces de l’ordre locales.

Bolgár változások: alig 10 nappal a kezdés előtt változtatást kért a hazai szövetség, így más helyszínen és más időpontban, nézők nélkül rendezik a bolgár-magyar Eb-selejtezőt. A jegyek árát visszatéríti az MLSZ. https://t.co/2ht5qCWhTF #csakegyutt #magyarok #BULHUN — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 6, 2023

Non seulement la rencontre sera disputée sans public, mais elle sera aussi délocalisée à Plovdiv plutôt qu’à Sofia, avec un coup d’envoi avancé à 18h au lieu de 20h45. La fédé hongroise a simplement réagi par un communiqué en se disant « désolée de ce changement ». Première du groupe avec 14 points, la Hongrie est quasiment qualifiée. Le match en Bulgarie, dernière avec deux points, s’apparente à une occasion en or de valider son ticket pour le Championnat d’Europe.

Triste de devoir en arriver là.

