Pronostic Hongrie Turquie : Analyse, cotes et prono du match amical international

La Hongrie confirme face à la Turquie

Tombée dans un groupe à sa portée, la Hongrie est parvenue à se qualifier pour l’Euro 2024 en Allemagne. En effet, la sélection hongroise a remporté son groupe devant la Serbie et le Monténégro. Sur leur parcours, les hommes de Marco Rossi n’ont pas perdu le moindre match. Cette qualif confirme les progrès réalisés par les Magyars lors des dernières années. En 2020, les Hongrois étaient tombés dans un groupe extrêmement relevé (Allemagne, Portugal, France), mais avaient posé de sérieux problèmes à chaque adversaire. Par la suite, la Hongrie fut toute proche de se qualifier pour le Final 4 de la Ligue des nations, ne s’inclinant que contre l’Italie lors de la dernière journée. Ces résultats viennent d’une génération talentueuse avec le capitaine Szoboszlai, qui brille à Liverpool, mais aussi avec Gulácsi, Lang, Orban, Szalai, Négo, Kleinheisler, ou Sallai.

En face, la Turquie a également accroché son ticket pour l’Euro 2024 en finissant en tête de son groupe dans lequel on retrouvait notamment la Croatie et le Pays de Galles. Sur son parcours, la sélection turque ne s’est inclinée qu’une seule fois à domicile face aux Croates. Présente lors des deux derniers championnats d’Europe, la sélection turque n’avait pas brillé en ne parvenant pas à sortir de la phase de poules. Pour ce rassemblement, le sélectionneur Vincenzo Montella s’est appuyé sur un groupe classique articulé autour de Çalhanoğlu, Celik, Demiral, Kokcu, Unal et du Lillois Yazıcı. À domicile, la Hongrie devrait confirmer ses excellentes dispositions en prenant le dessus sur la Turquie.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

