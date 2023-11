La Serbie rejoint la Hongrie à l’Euro 2024, pas le Monténégro

La Serbie après la Hongrie, et c’est tout sauf une surprise.

Alors que la deuxième (leader) était déjà qualifiée pour l’Euro 2024, la première a officiellement composté son billet pour l’Allemagne ce dimanche. Car dans ce groupe I un peu fou, les Aigles ont concédé le nul contre la Bulgarie (dernière de la poule, et éliminée depuis longtemps) à l’occasion de l’ultime journée des qualifications. Si Veljkovic a cru libérer les siens dès le quart d’heure de jeu d’un coup de casque au rebond d’une barre transversale, Les Lions ont su exploiter le stress du camp d’en face pour tout renverser en seconde période : après avoir touché les montants, Rusev et Despodov ont tour à tour profité de l’apathie défensive et des erreurs adverses.

MILOS VELJKOVIC POUR ENVOYER LA SERBIE A L’EURO pic.twitter.com/RIQqjA8OD7 — Le Football en VOD LXXII (@LLxxii1180) November 19, 2023

Pas suffisant cependant pour offrir le premier succès à leur équipe, puisque Babic s’est envolé sur corner pour égaliser en fin de partie et donner un point important à son pays. Dans ce contexte, même une victoire ne suffisait pas au Monténégro pour poursuivre l’aventure. Et de toute façon, les Braves Faucons n’ont pas tenu la distance contre les Magyars : Rubezic a ouvert le score en trouvant lui aussi la faille du crâne dans le premier acte, mais Szoboszlai a inscrit un doublé en une poignée de secondes (dont une réalisation d’un joli exploit personnel) et Nagy a enfoncé le clou sur coup franc dans le temps additionnel. Pas de revirement de situation, donc.

Pendant ce temps-là, la Lituanie (quatrième) était devant sa télé sans avoir à stresser ou à espérer.

SZOBOSZLAI IS HIM. pic.twitter.com/6p9j06Zp9S — The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) November 19, 2023

Serbie 2-2 Bulgarie

Buts : Veljkovic (16e) et Babic (82e) pour la Serbie // Rusev (59e) et Despodov (69e) pour la Bulgarie

Hongrie 3-1 Monténégro

Buts : Szoboszlai (66e et 68e) et Nagy (93e) pour la Hongrie // Rubezic (36e) pour le Monténégro