Pronostic Hongrie Monténégro : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Hongrie finit sur une bonne note face au Monténégro

Présente lors des derniers Euros, la Hongrie vient de se qualifier pour un 3e championnat d’Europe de rang. En obtenant le nul en Bulgarie (2-2), les Hongrois ont décroché le point qui leur manquait pour participer à l’Euro 2024. Ces résultats confirment la montée en puissance de cette sélection hongroise qui fut toute proche de se qualifier pour le final 4 de la Ligue des Nations, alors qu’elle évoluait dans un groupe avec l’Italie, l’Angleterre et l’Allemagne. Lors de ces éliminatoires, la Hongrie n’a toujours pas perdu avec 4 succès pour 3 matchs nuls. Sur ce parcours, les Hongrois ont notamment battu à 2 reprises les Serbes, leurs plus sérieux adversaires. En fin de semaine dernière, la Hongrie a décroché un point en Bulgarie mais a perdu Kerkez, expulsé. Pour la réception de Bulgarie, Marco Rossi s’appuie sur les Szoboszlai, Nagy, Lang, Szalai, ou Nego.

En face, le Monténégro conserve toujours ses chances de qualification mais doit pour cela s’imposer ce dimanche et compter sur une défaite de la Serbie à domicile face à la Bulgarie. La sélection monténégrine doit regretter son revers en Serbie (3-1), le mois dernier dans une ambiance délétère, qui l’a écarté de la 2e place dans la dernière ligne droite. En revanche, le Monténégro s’est repris en dominant la Lituanie (2-0) la semaine dernier avec un Jovetic impliqué sur les 2 buts de son équipe, pour se donner encore une chance. Le capitaine de la sélection monténégrine est le joueur le plus connu avec le défenseur Savic de l’Atletico, le Laziale Marusic étant absent sur blessure. Malgré le manque d’enjeu, la Hongrie devrait finir sur une note positive face au Monténégro qui a tout de même très peu de chance de se qualifier.

