Pronostic Monténégro Hongrie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Hongrie sur sa lancée au Monténégro

Depuis son indépendance, le Monténégro n’est jamais parvenu à se qualifier pour une phase finale d’une compétition internationale. Tombée dans un groupe relevé lors des éliminatoires pour le Mondial au Qatar, la sélection monténégrine avait dû se contenter de la 4e place derrière des équipes comme les Pays-Bas, la Turquie, et la Norvège. En Ligue des Nations (Ligue B), le Monténégro a réussi à conserver in-extremis sa place en finissant à égalité avec une Roumanie qui avait une différence de buts défavorable. La sélection de Miodrag Radulovic a débuté cette campagne des éliminatoires pour l’Euro 2024 par un succès en Bulgarie (0-1) sur une réalisation de Nikola Krstovic. Lors de la 2e journée, le Monténégro n’a rien pu faire à domicile face à une Serbie (0-2) favorite de cette poule. Cette opposition contre la Hongrie est importante dans l’optique de la 2e place, car ces 2 sélections semblent être en concurrence pour accompagner la sélection serbe en Allemagne. Dans cette équipe, on retrouve l’ancien Monégasque Stevan Jovetic, qui sort d’un exercice difficile avec son club du Hertha Berlin, et le défenseur central de l’Atléico Madrid, Stefan Savic.

En face, la Hongrie a été présente lors des deux derniers championnats d’Europe où elle avait notamment atteint les 8e de finale en France en 2016. En revanche, la sélection hongroise n’a plus participé à une Coupe du Monde depuis 1986. Absente au Qatar, la Hongrie avait pourtant brillé lors de la dernière campagne Ligue des Nations en étant proche de se qualifier pour le Final 4. Tombés dans un groupe extrêmement relevé, les hommes de Marco Rossi ont devancé notamment l’Allemagne et l’Angleterre mais ont perdu le match à gagner face à l’Italie lors de l’ultime journée. Lors du rassemblement de mars, la sélection hongroise a remporté une rencontre amicale face à l’Estonie (1-0) avant de prendre ses 3 premiers points dans ses éliminatoires face à une modeste Bulgarie (3-0). Cette sélection s’appuie sur le talentueux Dominik Szoboszlai de Leipzig (d’ailleurs buteur face aux Bulgares), qui sera accompagné par les Nagy, Sallai, Lang, Orban, Szalai, et le Franco-Hongrois Négo. En revanche, le portier Gulacsi toujours blessé, ne prendra pas part à ce rassemblement. Au regard de ce qu’elle a démontré ces dernières années, la Hongrie semble armée pour s’imposer au Monténégro.

