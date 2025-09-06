L’Autriche et la Bosnie font le job, la Hongrie rattrapée en Irlande

Une belle soirée de samedi soir.

Les éliminatoires battent leur plein aux quatre coins de l’Europe en vue de la prochaine Coupe du monde. Dans le groupe H, la Bosnie-Herzégovine garde la main, à la faveur d’un large succès sur la pelouse de Saint-Marin (0-6). Une rencontre facilitée par l’expulsion rapide d’Alessandro Golinucci, fautif en position de dernier défenseur. Un long tir à ras de terre de Benjamin Tahirović puis un doublé de l’inévitable Edin Džeko à l’orée du dernier quart d’heure avaient mis les visiteurs en positon idéale. Avant un récital de fin de match. Un succès capital, d’autant que juste derrière, l’Autriche a également trouvé la faille pour venir à bout de Chypre grâce à un penalty obtenu par Christoph Baumgartner et transformé par Marcel Sabitzer (1-0).

🇸🇲 - 🇧🇦 En supériorité numérique, la Bosnie-Herzégovine ouvre le score face à Saint-Marin, grâce à une frappe lointaine de Benjamin Tahirovic qui piège le gardien ! #lequipeFOOT pic.twitter.com/Vkbcg0cQtz — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 6, 2025

Enfin le troisième match de la soirée opposait l’Irlande et la Hongrie, dans un groupe F où le Portugal a déjà pris ses aises. Verdict : un partage des points (2-2). Rapidement devant au score après des buts de Barnabas Varga en force et Roland Sallai sur corner, la Hongrie s’est pris les pieds dans le tapis après le repos. La réduction du score aux forceps d’Evan Ferguson à la suite d’un coup franc, puis l’expulsion du même Sallai pour un geste d’humeur, auront relancé l’Irlande, venue arracher le nul dans les ultimes minutes grâce à Adam Idah.

Irlande 2-2 Hongrie

Buts : Ferguson (49e) et Idah (90e+3) pour l’Irlande // Varga (2e) et Sallai (15e) pour la Hongrie

Expulsion : Sallai (52e) pour la Hongrie

Saint-Marin 0-6 Bosnie-Herzégovine

Buts : Tahirović (21e), Džeko (70e et 72e), Bazdar (82e), Alajbegović (85e) et Mujakić (90e)

Expulsion : Golinucci (16e) pour Saint-Marin

Autriche 1-0 Chypre

But : Sabitzer (54e SP)

