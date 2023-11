Pronostic Serbie Bulgarie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Serbie valide son ticket contre la Bulgarie

Dans ce groupe G, la Hongrie a déjà validé son ticket pour l’Euro 2024. La dernière place se joue entre la Serbie et le Monténégro. Les Serbes sont actuellement 2es de cette poule et doivent prendre au moins 1 points lors de la réception de la Bulgarie pour s’assurer une place en Allemagne 2024. Lors du dernier rassemblement, les Serbes s’étaient inclinés en Hongrie (2-1) mais s’étaient repris en dominant le Monténégro (3-1). Cette victoire est importante car elle a permis d’éloigner son rival dans course à la 2e place de ce groupe. Pour se préparer à cette rencontre décisive face à la Bulgarie, la sélection serbe a affronté la Belgique en milieu de semaine (défaite 1-0). Pour réussir à se qualifier dans ce match à huis clos, Dragan Stojkovic a convoqué ses hommes forts que sont Tadic, Mitrovic, Vlahovic, Kostic, Radonjic, ou Gudelj.

De son côté, la Bulgarie n’a plus participé à un championnat d’Europe depuis 2004 et n’ira pas en Allemagne l’été prochain. Lors de ces éliminatoires, la Bulgarie n’a toujours pas remporté le moindre match avec pour meilleur résultat des nuls lors de son déplacement en Lituanie et lors des réceptions de la Serbie et de la Hongrie en milieu de semaine. Face aux Hongrois, les Bulgares ont pensé décrocher leur 1er succès mais ont craqué en toute fin de match à la 97e minute (2-2). Lors de cette rencontre, Antov a été expulsé et manquera par conséquent ce déplacement en Serbie. Le joueur majeur de cette sélection est Despodov, du PAOK. A domicile et malgré le huis clos, la Serbie devrait s’imposer et décrocher sa place à l’Euro 2024.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

