Géorgie : le roman de Sagnol

Envahissement de terrain, foule dans les rues de Tbilissi, klaxons, larmes, joie collective : la Géorgie a baigné ce mardi soir dans un océan de joie. Au bout d’une rencontre longtemps cadenassée, au bout d’une séance de tirs au but où le joueur du Lech Poznań Nika Kvekveskiri a gravé son nom dans le marbre, la sélection géorgienne a décroché sa qualification pour l’Euro 2024 aux dépens de la Grèce (0-0, 4-2 TAB). De cette épopée, on retiendra forcément les noms de Khvicha Kvaratskhelia, la star du Napoli, du Messin Georges Mikautadze ou encore du gardien Giorgi Mamardashvili et de son arrêt durant l’électrique séance qui a fait office de tremplin vers le paradis pour tout un pays. Mais au coup de sifflet final, comme après la rencontre, le public ne s’est pas trompé en scandant aussi le nom de l’architecte de cet exploit footballistique : celui de Willy Sagnol.

Le temps, ce n’est pas que de l’argent

C’est sous les applaudissements et sous les vivats des journalistes locaux que l’ancien finaliste de la Coupe du monde 2006 s’est présenté après la rencontre. Une reconnaissance qui, depuis sa nomination au poste de sélectionneur de ce pays de 3,7 millions d’habitants en février 2021, n’a pas toujours été vérifiée, ce que Sagnol a d’emblée rappelé à son auditoire après le triomphe : « Dans le passé, certains ont parfois pensé que j’aurais peut-être dû partir […] C’est ce que j’essaie parfois de vous expliquer : si vous voulez atteindre quelque chose, il faut du temps. Dans le football, on ne peut pas tout changer en un mois ou en six mois. Il faut du temps. Toujours. » C’est d’ailleurs ce qui avait convaincu Sagnol d’embrasser ce projet, en février 2021, quasiment un an jour pour jour après le début de la pandémie du Covid-19 et une année blanche qui avait suivi deux ans passés en tant que consultant. « Je pense que je fais partie de ces personnes qui ont été amenées à réfléchir pendant cette crise, sur nos envies, nos priorités, toutes ces choses-là, expliquait l’intéressé à RMC. Et on va dire que le discours des dirigeants géorgiens m’a marqué. »

Des dirigeants que Sagnol connaît bien, puisqu’il a croisé sur les terrains de Bundesliga le président de la Fédération géorgienne Levan Kobiashvili et celui du vice-président Alexander Iashvili, et qui lui ont assuré « une chose rare dans le foot actuel » : ce fameux temps. « Je dirais que de travailler sur du moyen terme, c’est un petit peu un luxe dans le football, continuait-il alors. C’était vraiment ça que je cherchais, pas comme un projet que j’aurais pu prendre en France ou ailleurs, mais pour six-huit mois, où la seule certitude que tu as, c’est le jour où tu signes ton contrat. Et souvent ça s’arrête plus vite que prévu, parce que les objectifs sportifs ne sont pas en adéquation avec les moyens. » Une latitude qui a pu se vérifier dans le temps, puisque même après seulement une petite victoire lors de ses neuf premières sorties, sa Géorgie a enchaîné une impressionnante série de onze matchs sans défaite en passant dans un 3-4-3 (ou 3-5-2) qui fait aujourd’hui ses preuves. Une belle façon de dire les termes.

Willy s’est sauvé

Forcément, le rebond de Willy Sagnol surprend. Mais celui qui était parti de France sur une expérience plus que mitigée à Bordeaux où ses propos sur les footballeurs africains ont terni son image, s’en est allé chercher de la fraîcheur et des idées au meilleur endroit possible ou presque : chez lui, au Bayern, lors du passage de Carlo Ancelotti. « Les gens autour de moi savent que les quelques mois que j’ai passés avec lui, au Bayern, ont valu toutes les formations et les expériences du monde, racontait-il à Foot Mercato. Il m’a complètement ouvert ses portes sur sa façon de travailler, d’être, de faire. Ça m’a beaucoup changé, et en bien. […] Carlo avait toujours une phrase que j’ai en tête presque au quotidien. Il me disait sans cesse : “Garde ton énergie sur les choses que tu peux changer. Sur le reste, n’en dépense même pas 1%.” Car quand vous êtes dans des clubs de niveau inférieur, – je grossis le trait -, mais vous allez presque devoir tondre la pelouse. Il m’a beaucoup aidé sur l’idée de mettre ses compétences au service de ce qu’on est en mesure de changer. » Résultat : après une campagne de qualif terminée derrière l’Espagne et la surprenante Écosse, mais bonifiée par un beau parcours en Ligue des nations, la Géorgie a fini par décrocher son ticket d’or et Sagnol devrait donc ainsi devenir le premier sélectionneur français à disputer l’Euro avec une autre nation que les Bleus. Avec un supplément émotions en prime : « Je paierais pour ressentir ce que je ressens aujourd’hui, donc je suis heureux et je n’ai jamais pensé à partir, arguait-il devant la presse géorgienne au pic de la fête mardi soir. Je me sens bien. Je me sens bien depuis trois ans, je suis entouré de gens extraordinaires et je pense que c’est le plus important. » Placée dans le groupe F avec le Portugal, la Turquie et la Tchéquie, la Géorgie aura fort à faire pour ne pas terminer à la place du con. Mais il n’y a qu’en essayant que les miracles peuvent se produire.

