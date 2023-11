Sagnol pourrait quitter la Géorgie d’ici l’Euro 2024

La fin d’une si belle aventure ?

« Oui, je pense que l’Euro marquera la fin d’un cycle pour moi en Géorgie », a lancé Willy Sagnol au micro de Foot Mercato alors que le sélectionneur français est à deux doigts de conduire pour la première fois le pays à un tournoi majeur. Pour cela il faudra sortir vainqueur des barrages de la Ligue des Nations en mars prochain. Une belle façon de clôturer son cycle dans le Caucase, d’autant plus que son bail prend fin en fin d’année 2024. « Pour travailler parfois dans des conditions pas toujours faciles, avec moins de moyens et de ressources, il faut une motivation quotidienne, a relancé l’ancien international des Bleus, et peut-être que continuer après une défaite lors des play-offs, ou au contraire après une qualification historique, peut s’avérer compliqué. Car il faut beaucoup d’énergie, de motivation, et tout simplement parce qu’à un moment donné, il faudra quelqu’un d’autre avec une façon de faire différente pour redonner un coup de fouet. C’est l’histoire du foot. On n’est pas indispensable. »

Personne ne l’est. Hein Genesio ?