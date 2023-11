Officiel : Julien Stephan remplace Bruno Genesio sur le banc de Rennes

Retour en 2018.

Cinq ans presque tout pile après avoir été promu entraîneur de l’équipe première du Stade rennais, Julien Stéphan est de retour à la tête des Rouge et Noir. Comme annoncé ces derniers jours, celui qui a entre-temps dirigé Strasbourg pendant une saison et demie prend la suite de Bruno Genesio, qui n’aura donc pas survécu à la mauvaise période traversée par son équipe.

Communiqué officiel du Stade Rennais F.C. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 19, 2023

« Arrivé au club le 4 mars 2021, Bruno Genesio a qualifié le SRFC chaque saison pour une compétition européenne et a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2022. Le Stade Rennais F.C. salue son parcours en Rouge et Noir, le remercie pour le travail accompli et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », peut-on lire dans le communiqué du club. Juste avant la trêve, Rennes avait été la première équipe à céder face à Lyon, dans une rencontre qui n’augurait rien de bon pour la suite. Si Benjamin Bourigeaud s’était empressé d’assurer que l’équipe ne lâcherait pas et resterait derrière son coach – donc la tendance n’était alors pas à un départ –, la situation s’est inversée. Genesio restera tout de même l’entraîneur au pourcentage de victoires le plus élevé de l’histoire du club. Mais l’objectif est désormais de redresser la tête et de s’extirper au plus vite de la deuxième partie de tableau sous la houlette d’un autre ancien au passé glorieux à la Piverdière.

Le grand retour du fils prodige.