Bourigeaud : « On est en colère contre nous-mêmes »

Perdre contre Lyon, ça fait mal.

Rennes traverse une période difficile, prolongée par une nouvelle désillusion face à Lyon, la faute notamment à un carton rouge reçu dès les premières minutes par Guéla Doué. « Il faut être lucide, on se met en difficulté. On a fait preuve de caractère malgré tout, mais à dix contre onze pour le deuxième match de la semaine, ça a été compliqué, s’est lamenté Benjamin Bourigeaud en zone mixte après la rencontre. On est en colère contre nous-mêmes. Quand on essaie de sortir la tête de l’eau, on se remet tout de suite dedans. On est vraiment énervés, et ça nous rend tristes de perdre aujourd’hui. »

Après avoir refusé de parler de l’arbitrage de Stéphanie Frappart, reconnaissant que l’expulsion était logique, le capitaine breton a promis que son équipe ne lâcherait pas l’affaire. « Vous croyez que c’est facile tous les jours ? C’est dur, nous aussi on aimerait rentrer avec la victoire, a-t-il poursuivi, ému par la situation. Aujourd’hui, c’est de la tristesse. Il n’y a pas de tricheur dans l’équipe, on donne le maximum sur le terrain. Je vous promets qu’on ne lâchera pas. On va la fermer et retourner bosser. » Avec cette défaite, Rennes ne compte plus qu’un point d’avance sur Lorient, barragiste.

Joli duel avec l’OL, dans la course à l’équipe la plus décevante de Ligue 1.

