Vous ne devinerez jamais qui est le meilleur buteur européen de ce début d'année

Il faudrait décerner un Ballon d’or par trimestre.

Le printemps s’annonce, et la trêve internationale pointe le bout de son nez. L’occasion de faire un point sur les meilleurs marqueurs de ce début d’année 2024, toutes compétitions confondues. Un classement marqué par la présence de trois attaquants du championnat de France dans le top 5. Après un nouveau triplé inscrit au Stade de la Mosson, Kylian Mbappé trône à la première place avec 17 buts inscrits en 15 matchs. Soit un ballon au fond des filets toutes les 67 minutes. Le Parisien est suivi de près par le Lillois Jonathan David, auteur de 15 buts en 14 rencontres. Harry Kane complète le podium avec 12 buts en 13 matchs pour sa première saison avec le Bayern. À la quatrième place, on retrouve Vinícius Jr (12 buts), quand Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur joueur marseillais de la saison, est en 5e position, du haut de ses 11 réalisations.

Le reste du classement offre un casting 4 étoiles et quelques surprises. Parmi Robert Lewandowski (11 buts), Paulo Dybala et Erling Haaland (10 buts) se glisse le Néerlandais Teun Koopmeiners, 9 buts en 12 rencontres avec l’Atalanta Bergame. C’est autant que Dušan Vlahović, Lautaro Martínez ou qu’un certain (Monsieur) Benjamin Bourigeaud.

