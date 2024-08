Al-Duhail d’accord avec Rennes pour Bourigeaud

La Bourig’ a utilisé son bon de sortie.

Ce samedi, Rennes et Al-Duhail, pensionnaire de Qatar Stars League, sont tombés d’accord pour le transfert de Benjamin Bourigeaud, selon les insiders rennais. Sept ans, 311 matchs, 66 pions et 63 passes décisives plus tard, le Ch’ti de 30 ans a choisi de quitter la Bretagne pour le projet sportif du club entraîné par Christophe Galtier, à deux ans de la fin de son contrat.

La somme de transfert est fixée à 10 millions d’euros. Bourigeaud, qui avait exprimé son désir de trouver un « challenge différent », est attendu lundi du côté de Doha pour parapher un bail de trois saisons.

Encore un clou sur le cercueil du romantisme.

