Benjamin Bourigeaud et Christophe Galtier remportent un trophée

Un truc impossible à faire à Rennes.

Benjamin Bourigeaud a remporté un trophée au Qatar. Sous la houlette de Christophe Galtier, l’ancien Rennais et Al-Duhail ont remporté la QSL. La QSL ? Rien à voir avec les vieux accusés de réception : il s’agit de la Qatar Stars League, une compétition qui met aux prises six des douze équipes de première division qatarienne à mi-saison, ouverte à des effectifs plus jeunes. Benjamin Bourigeaud a marqué le deuxième but de la finale, gagnée 2-1 face à Al-Arabi, l’équipe de… Marco Verratti. Un autre ancien de Ligue 1 s’est illustré en réduisant l’écart : Isaac Lihadji. Pour la petite histoire, il n’a pas célébré son but, car il a joué une saison à… Al-Duhail.

Deuxième meilleur buteur du tournoi

Avec trois réalisations, Benj’ Bourigeaud aurait pu finir meilleur buteur du tournoi. Dommage pour lui, le Croate Antonio Mance aura marqué un but de plus.

Belle occasion de voir que Marco Verratti joue encore au foot.

Benjamin Bourigeaud n’est plus un joueur du Stade rennais