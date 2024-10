Vinícius Júnior, la VAR, Wilfried Singo : les notes de la soirée

Christian Pulišić

La vidéo du corner direct de Pulisic risque bien de faire un carton chez lui, aux États-Unis ! Faudra bien expliquer aux Ricains qu’un but pareil ne compte pas double pour autant. Et que non, ce n’est pas non plus un home run. Si on pouvait au passage leur dire qu’on ne dit pas « soccer », ça serait parfait.