Un documentaire consacré à Bourigeaud diffusé au cinéma

AT le Mercredi 04 Septembre à 12:40 Article modifié le Mercredi 04 Septembre à 12:47

La fabuleuse histoire de Benjamin Bourigeaud.

Rennes célèbre le départ de sa légende. Quelques jours après l’annonce de sa signature au Qatar (Al-Duhail), le Stade rennais diffusera un documentaire en hommage à l’ex-numéro 14. Le film (d’une quarantaine de minutes), intitulé Bourigeaud : une empreinte rouge et noir, reviendra sur les glorieuses années rennaises du milieu de terrain, de son arrivée comme milieu prometteur à ses pralines inoubliables en Ligue Europa. Concocté par les équipes du club, le film sera projeté pour la première fois ce mercredi à partir de 19 heures, et sera diffusé jusqu’au 11 septembre, au cinéma l’Arvor à Rennes. Avant d’être disponible sur Youtube.

Arrivé en 2017 en provenance de Lens, Bourigeaud a débarqué sur la pointe des pieds, mais est rapidement devenu un joueur incontournable. Au point de vite devenir un cadre du vestiaire, qui vient récompenser la combativité et le dévouement sans faille du Nordiste. Au total, c’est pas moins de 311 matchs disputés, 66 buts et 63 passes décisives et une Coupe de France glanée en 2019.

Bourige, une empreinte Rouge et Noir 📺 Dans ce documentaire qui sera diffusé en avant-première au @Cinema_ARVOR, Benjamin retrace son histoire au SRFC. Cette ultime déambulation dans un stade qu'il a tant fait vibrer est l’occasion pour lui de conter ses souvenirs. pic.twitter.com/MjVPda1YYA — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 30, 2024

Retirez le numéro 14, maintenant.

