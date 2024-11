Un scénario complètement dingue en FA Cup

Il n’y a que dans cette compétition que l’on peut voir ça.

Chaque année ou presque, la FA Cup nous réserve son lot de surprises. Ce samedi, c’est Leyton Orient qui a fait le show en se qualifiant pour le troisième tour, au bout du bout du suspense (2-1, A.P.). Les pensionnaires de troisième division anglaise ont joué avec les nerfs de leurs supporters en étant très longtemps menés au score par Oldham, équipe évoluant au cinquième échelon national.

À la 90e+9 minute, le gardien de Leyton, Josh Keeley, a égalisé d’une superbe tête décroisée sur un coup franc, comme s’il avait fait ça toute sa vie. S’il n’a que 21 ans aujourd’hui, le portier irlandais sera peut-être à suivre dans les années à venir, puisqu’il est actuellement prêté par Tottenham.

😳🧤 Unbelievable drama in the FA Cup as Leyton Orient’s 21-year-old keeper, Josh Keeley, scored a 90+9' equaliser against Oldham! ⚡

